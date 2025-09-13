°ËÆ£º»è½¡¢¥´¡¼¥ä¡¼¤ÎÅâÍÈ¤²ºî¤ê¤ò¿¿¿´¹þ¤á¤Æ¡ÖÉ×¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¬¤é°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡×
½÷Í¥°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡×¡ÊË§²ì·°´ÆÆÄ¡ËÁ´¹ñ¸ø³«ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Çò¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ëº£¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¿¿¿´¡Ê¤Þ¤¸¤à¡Ë¤ò¤³¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤´ÈÓºî¤ë¤È¤¤ÏÂçÊÑ¿¿¿´¹þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥´¡¼¥ä¡¼¤ÎÅâÍÈ¤²¤ò¿¿¿´¹þ¤á¤ÆÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ã¤ÑÍÈ¤²¤¿¤Æ¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¡£É×¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¬¤é°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£Æ±ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èî¸å¹î¹¡Ê62¡Ë¤Ë¡Ö¥Ê¥Ä¥á¥°ÀäÂÐÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢É÷Ì£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡£1ËÜ´Ý¡¹¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ú¥í¥Ã¤È¿©¤Ù¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÖÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡×¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô14ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£ÆîÂçÅìÅç¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥é¥à¼ò¡Ê¥¢¥°¥ê¥³¡¼¥ë¥é¥à¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤«¤é½ã²Æì»º¥é¥à¼ò¤Î¾úÂ¤¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶â¾ëÍ´»Ò»á¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£°ËÆ£¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î°ËÇÈ¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤¿¡£
°ìÂÀè¤Ë²Æì¤Ç±Ç²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö²Æì¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«·ë¹½¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸ÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÂçÊÑ¤ªË«¤á¤¤¤¿¤À¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¾Ð´é¡£¡¡Êý¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ê¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£1²»´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÆÍÁ³¹ÅçÊÛ¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µþÅÔÊÛÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹âÈª½ß»Ò¡Ê70¡ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ê33¡Ë¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ê40¡Ë¾°¸¼¡Ê47¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£