災害時サッと持ち運べる！火事や水害から貴重品を守る「耐火耐水」バッグ3選
いざというときに、大切なものをサッと持ち出す準備はできていますか？ 非常食や水など、ポータブルトイレやラジオなど一通り防災グッズを備えていても、貴重品の持ち出しにまで気がまわらないことも。今回は、火事や水害時に、貴重品を守る防災バッグをご紹介します。
■防災士監修耐火バッグ
3,680円（税込み）
耐火バッグS・M・Lの3サイズセット。様々なサイズの貴重品を適切に保管することが可能。それぞれ保管場所を変えることで、リスクの分散にもつながります。最大耐火温度は、1200度。収納物を火からしっかりと保護します。水をはじく耐水素材なので、ある程度の水であれば防御できる耐水性もあり。
■貴重品を火災から守ってしかも持ち運びもOK！
整理収納できる耐火金庫
8,778円（税込み）
貴重品の保管場所は、重い金庫ではなく、これからは持ち運べる軽量の金庫が定位置に。持ち出しやすいバッグタイプで、火事や水害などから貴重品を守ります。家族分をまとめて収納しておけば、ふだんの整理整頓にも。
貴重品を守る、こだわり機能
多くのポケットがつき、開閉しやすいダブルファスナーにナンバーロック機能つき。生地ははっ水仕様です。
ファスナーポケット×1、オープンポケット（大）×5、オープンポケット（中）×8、オープンポケット（小）×4、カード入れ×10
■パスワードロック付き耐火書類バッグ
鍵付き書類バッグ
4,480円（税込み）
A4サイズの書類だけでなく、パスポート、契約書、現金などの貴重品も保護できる耐火書類バッグ。電子機器やジュエリーなども安心して収納でき、日常の備えとしても活躍します。耐久性のあるジッパーで密閉性も優れています。3桁のコンビネーションロック付き。
＊ ＊ ＊
この機会に、実際の避難を想定して、持ち出す必要のある貴重品を整理してみましょう！
文＝徳永陽子