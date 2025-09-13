ÃæÅç·ò¿Í¤¬ÂæÏÑË¬Ìä¡¡¥Õ¥¡¥ó500¿Í¤¬´¿·Þ¡¡14Æü¤ËÂæËÌ¸ø±é
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬13Æü¡¢ÂæËÌ¸ø±é³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£ÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤Ë¤ÏÌó500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÃæÅç¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÂç¤¤Ê²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¥í¥Ó¡¼¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇö¿§¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÇÂæÏÑ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÃæÅç¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÎÍ×µá¤Ë¤â¡¢½Æ¤ò·â¤Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¡¢²¢À¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï14Æü¤ËËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤ÎZepp New Taipei¤Ç¡ÖKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ¡ÈN / bias¡É ³®¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³¤³°½é¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
13ÆüÌë¤Ë¤ÏÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ö³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡×¤Î»î¹ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSINGDOME²»³ÚÅÅÂæ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÊÌ¾ÀÚÀé³¨¡Ë
