¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î´äËÜ¡õÌÜ¹õ¤¬¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»º´µ×´Ö¡õµÜ´Ü¤Ï¥¾¥¦¤ÎÁ°¤Ç¥¥á¥Ýー¥º¡ª¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤ÈµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¿´äËÜ¾È¤ÈÌÜ¹õÏ¡¡¿¥é¥¦ー¥ë¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
9·î12Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇSnow Man¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC BANGKOK 2025¡Ê¥µ¥Þ¥½¥Ë¥Ð¥ó¥³¥¯2025¡Ë¡Ù½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¿¥¤¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç²á¹ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ïº´µ×´ÖÂç²ð¤ÈµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ïー¥ë¥É¤Î¥¾¥¦¤ÎÁü¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÈI♥BANGKOK¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤¿´äËÜ¾È¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤¬¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£
3¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï³¹ÊÂ¤ß¤ÈÆÞ¤ê¶õ¤òÇØ¤Ë¡¢¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥é¥¦ー¥ë¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤Æ¤µ¤¯Æ°Êª¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥Ë¥¤á¤á¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤Ù¥é¥¦ÌÌÇò¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£