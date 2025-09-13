¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡ÖÊâ¤¯¤³¤È¡×¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬»î¤¹¤È¤¤¤¤¤³¤È¥Ù¥¹¥È1
2025Ç¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿±üÅÄÌ±À¸¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï±üÅÄÌ±À¸¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¡Ø59-60 ±üÅÄÌ±À¸¤Î»Å»ö/Í§Ã£/Í·¤Ó¤È¶â/·ò¹¯/¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ì±À¸Î®¤Î¡Ö¿´¤Î»ý¤ÁÊý¡¢À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£NHK¤Î¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¤äµÈÀî¹¸»Ê¤È¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¡Ê¥ª¡¼¥Á¡¼¥³¡¼¥Á¡¼¡Ë¤âÏÃÂê¤Î±üÅÄÌ±À¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
50Âå¤«¤é¤Î·ò¹¯Ë¡
¡¡·ò¹¯Ë¡¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Î²¶¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤è¤ê¿å¤ò°û¤à¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï1Æü2¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ä¡Ä¤Ï¸À¤¤²á¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤â¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ï¸ú¤¯
¡¡ÀÎ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¿å¤è¤êÎÐÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âÎÐÃã¤À¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¿å¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÎ¡¢Î®¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥í¥óÃã¡×¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥«¥é¥À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯Ê¢¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©»ö¤ÎÌý¤Ç¡Ö¤¦¤Ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¡¼¥í¥óÃã¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤Þ¤µ¤é¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤±¤ì¤É¡¢ÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¼ò¤ÏÉ¬¤º¡Ö¥¦¡¼¥í¥ó³ä¤ê¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊâ¤¯¤¿¤á¤ËÊâ¤¯¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¤¢¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊâ¤¯¡×¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤é·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö»¶Êâ¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¥à¥À¤ËÊâ¤¯¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¹Ää¤«¤é¡û¥¥íÊâ¤«¤Ê¤¤¤ÈÃå¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÊâ¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÊâ¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¡ÖÊâ¤¯¤¿¤á¤ËÊâ¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾¯¤·±ó²ó¤ê¡×¤·¤Æµ¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤
¡¡¤À¤«¤é²¶¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¤ß²°¤«¤é²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È±ó²ó¤ê¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¥¸¥à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁö¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ô¤¯¤Ê¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤«ÍýÍ³¤¬¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤ò1¥¥íÀè¤Ëºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï
¡¡¤À¤«¤é²¶¤¬¤â¤·¤¹¤´¤¤¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤ÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ËºäÆ»¤È¤«¤â¥ï¥¶¤Èºî¤Ã¤Æ¡¢1¥¥íÀè¤Ë¥È¥¤¥ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤¨¡¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤«1¥¥íÀè¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤é¡¢ËèÆü¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ÆÅÓÃæ¤ÇÏ³¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥à¥À¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤Ï¿å¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ó¤Ç¤Ê¤Ë¤«ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ±ó²ó¤ê¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï±üÅÄÌ±À¸¡Ø59-60 ±üÅÄÌ±À¸¤Î»Å»ö/Í§Ã£/Í·¤Ó¤È¶â/·ò¹¯/¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿èµ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë