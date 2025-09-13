ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に先発登板。7回1安打1四球1失点、10奪三振の快投で相手打線を封じ込めた。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全91球の球種割合を振り返る。

■『Baseball Savant』の公式データ詳細

山本由伸、今季の球種割合推移【前回登板まで】 MLB公式『Baseball Savant』より引用 作成：SPREAD編集部

この日山本が投じた全91球の内訳は、フォーシームが最多の30球、スプリット29球、カーブ19球、シンカー8球、カットボールが5球だった。最速は初回のラファエル・デバース内野手へのフォーシームが97.8マイル（約157.3キロ）を計測。高めに集めたフォーシームで6つ、膝元のカーブで3つ、スプリットで1つの計10奪三振を記録。高低のコンビネーションで相手打線を翻弄した。

1点こそ失ったものの、インプレー12球のうち打球速度95マイル（約152.8キロ）以上の「ハードヒット」は4球のみ。2回以降は一人の走者も許さない完璧な投球を披露した。全91球中68球がストライク（31球ストライクコール／37球コンタクト）で、7回1安打1四球1失点10奪三振。9回2死までノーヒットノーランを継続した、前回に勝るとも劣らないパフォーマンスだった。