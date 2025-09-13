·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û ¡Ä £Ê£Å£È¡¢£Ç£Á¥Æ¥¯¥Î¡¢£³£Ä£Í¡¡(9·î5Æü～11ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î¿å½à¤«¤é12ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7777> £³£Ä£Í ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +34.26 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7640> ¥È¥Ã¥×¥«¥ë¥Á ¡¡Åì£Ó ¡¡ +24.54 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<2983> ¥¢ー¥ë¥×¥é¥ó ¡¡Åì£Ç ¡¡ +22.40 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 56.92
<7131> ¤Î¤à¤é»º¶È ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +20.59 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 38.06
<2923> ¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +17.07 ¡¡¡¡9/10¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡291.16
<3491> £Ç£Á¥Æ¥¯¥Î ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.31 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡162.62
<4627> ¥Ê¥È¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +10.07 ¡¡¡¡9/ 5¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡8.88
<6267> ¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.68 ¡¡¡¡9/ 5¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.09
<5889> £Ê£Å£È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.25 ¡¡¡¡9/11¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡9.87
<7265> ¥¨¥¤¥±¥ó¹©¶È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.37 ¡¡¡¡9/ 8¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 77.82
<5971> ¶¦ÏÂ¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.82 ¡¡¡¡9/ 5¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 71.90
<4026> ¿ÀÅç²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.26 ¡¡¡¡9/10¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-20.54
<7682> ÉÍÌÚÌÊ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.38 ¡¡¡¡9/10¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 57.81
<3246> ¥³ー¥»ー£Ò£Å ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.15 ¡¡¡¡9/ 8¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-89.43
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿12ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹