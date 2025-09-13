¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉôÄ¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ëµå¾ì¤¶¤ï¤á¤¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¢ª¤¢¤È¤ï¤º¤«¡¡Âè37¹æ¤È¤Ê¤é¤º
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í-ºå¿À¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ÇËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉôÄ¾·â¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÏÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò2ÎÝ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½ºß36ËÜ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¥È¥Ã¥×¤Îº´Æ£Áª¼ê¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤Î4µåÌÜ¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹ºÇ¾åÉô¤ËÄ¾·â¤¹¤ë2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Çºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¡£¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ÇËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÂÇµå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£È½Äê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î37¹æ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£