¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬½é²ó¤ËµÕÅ¾¤Î£·¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¼«¿È½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²»àËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡£¹â¶¶¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ãæ»³¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë±¦·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½é²ó¤Ë²£Àî¤Î¥Ü¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÀô¸ý¤¬Å¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤¬Ç´¤Ã¤Æ»Íµå¤òÃ¥¤¤¡¢´ßÅÄ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÎÝ¤ò¤¹¤Ù¤ÆËä¤á¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ëÃæ»³¤Î°ì·â¡£¡ÖÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£