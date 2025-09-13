女優の石橋静河（31）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。人気女優の素顔を明かす場面があった。

この日は女優の有村架純がスタジオゲスト。有村を知る人物としてMCの藤ヶ谷太輔が石橋を取材した。有村がもともと石橋のファンだったといい、ドラマでの共演をきっかけに仲良くなり、プライベートで旅行に行くなど、親しくしているという。

藤ヶ谷は石橋が有村について「気配っていうか、中（身）っていうか、その…、武士がいると。たまに何にもしゃべらないで2人で景色見たりしてる時に、気配で“横に武士いるな”って思うって。寝てる時も静かに寝てるから、“あ、やっぱり武士なんだな”っていう」と話していたという。

さらに「“武士なんじゃないか”って決定打は、持ってきてくれたおにぎりがでかい。山に遊びに行くってなった時に、朝5時。“わざわざみんなのおにぎり握ってきてくれたよ”って。“うわ、うれしい、ありがとう”って見たら結構でかかったらしくて。“ああ、やっぱり武士だ”と」と続けた。

有村は「ちょっと気持ち込めすぎちゃって大きくなっちゃった」と照れ笑い。

石橋は「タイプが違うからこそ“私とは違うな”っていうのをたぶんお互いにいろんな発見があるんじゃないか」とも話していたそうで、有村は「しーちゃんって呼んでるんですけど、しーちゃんはその生命力が凄く滲み出てて、笑った顔を見てくださると分かると思うんですけど、本当にもうこのまんまの方。言葉もたくさん知ってるし、知識も凄く豊富だし、自分の好きなものっていうものも明確だし、なんでお話していると自分自身の何かっていうのも明確になってくるっていうか。だから会話してるとすごく楽しい」と話した。