½÷Í¥»³Â¼¹ÈÍÕ¡Ê64¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤«²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤È¤«±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤ë¤«¤é¡£Â¿¤¤»þ¤Ë¤ÏÈÄÁ°¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤é¤·¤¿¤«¤é¡£²È»ö¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
²È»ö¼êÅÁ¤¤¤Ï¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ë¤Ï10¿Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤Ïµû¤Î¹ü¤òÁ´Éô¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤À¤Ëµû¤Î¹ü¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÁÝ½üÀöÂõ¤ÏÂç·ù¤¤¡£ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³Â¼¤ÎÊì¤Ï¿äÍý¾®Àâ²È¤Î»³Â¼Èþ¼Ó¡£¡Ö2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢½÷²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£
º£ÊüÁ÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²È»ö¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤½÷¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬Ì³¤á¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢»³Â¼¹ÈÍÕ¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢»°ÁÒ²ÂÆà¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¡£ÃËÀ¥²¥¹¥È¤Ï¹â¶¶¹îÅµ¡£