俳優の日向亘（２１）が１３日、都内で行われた「フォトブック『日に向かって、』」発売記念イベント取材会に出席した。

同書は、昨年３月に２０歳を迎えた日向の１年を収めたメモリアルなフォトブック。完成した作品を手に、日向は「僕自身も懐かしみながら読める。タイムカプセルのような１冊になった」とはにかんだ。

地元・群馬での撮影も敢行。実家で飼い始めたという愛犬のネルちゃんも初登場。ネルちゃんは黒のトイプードルで、まだ１歳半だといい「フォトブックで初めて情報として出そうと、一切そういう話をせずにいた。ようやくネルちゃんの存在を皆さんに知っていただけたので、心置きなく写真とかエピソードをお話できる機会があるんじゃないかな」と顔をほころばせた。

しかし、撮影時にはネルちゃんと「若干の距離感もありながら撮影した」とか。「多分、スタッフさんたちがいたから、その人だと思われたらしく…。すんごい警戒されてた。スタッフさんたちからも『全然懐かれてないね』って言われた」と苦笑した。

１年を振り返って、自身の変化も感じたという日向。「２０歳の１年って、自分の行動とか普段の行いを根本的に見直しながら、大人として振る舞っていかなきゃいけないのをすごく意識した１年でもあった」と回想し「仕事としてやっていく覚悟も芽生えてきた。常に満足したくない。もがきながら成長していって、これから先もこのお仕事をしていけたら」と前を見据えた。