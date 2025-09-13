°Ì´¤ÎÇÔÀï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤¿¶ìÆñ¡Ö¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¡×¡ÖÌñÊ§¤¤¤ò¡×¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÈáÌÄ¡Ä¼çË¤¤¬¶ìÌå
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î8²ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï8²ó1»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê¤Î¥ë¥±¡¼¥·¡¼¤«¤é¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï±¦Ê¢¼Ð¶Ú¤ÎÄË¤ß¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÌó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨17ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¶ìÆñ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö·Ú¾É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¡Öº£²ó¤Ï»àµå¤È¤«ºÇ°¤À¤è¡×¡Öµ§¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç»ö¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖºÆÎ¥Ã¦¤È¤«¤ä¤á¤Æ¤Í¡×¡Ö¤â¤¦²ø²æ¿Í¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡Ö¿À¼Ò¹Ô¤Ã¤ÆÌñã±¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤°¤é¤¤¹ó¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1-1¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤¹¤ë¤âÊó¤ï¤ì¤º¡¢1-5¤Ç°Ì´¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë