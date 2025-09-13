【ユニクロのブラウン】がおしゃれ！ 40代ママに学ぶ♡「夏秋ミックスコーデ」

夏から秋へ移り変わるこの時期、頼れるのは“ブラウン”のアイテムかも。今季のトレンドカラーでもあるブラウンは、落ち着いたムードで秋はじめの大人コーデにもしっくり馴染んでくれます。なかでも【ユニクロ】のジャージーパンツは、リラクシーな着心地ときれい見えを両立できそうな、頼れるアイテム。今回は40代ママである@ma_anmiさんのInstagram投稿を参考に、ブラウンのジャージーパンツで魅せる夏秋ミックスコーデのお手本を紹介します。

ゆるブラウスに合わせてこなれた大人コーデに

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

クレープジャージー素材のイージーパンツは、ストンとした落ち感でリラクシーなのにこなれて見えるのが魅力。ここにゆるっとしたフォルムの白ブラウスを合わせれば、抜け感たっぷりな大人のカジュアルコーデに仕上がります。@ma_anmiさんいわく、パンツは「サラッとした素材」だから、暑さの残る夏から秋の切り替わりにも重宝しそう。サンダルやカゴバッグで夏らしいアクセントを足したり、秋に向けてローファーやスカーフを合わせたりと、小物次第で表情を変えられるのもポイントです。

ブラックとの組み合わせで秋らしさをUP

ダークブラウンのパンツにブラックアイテムを合わせれば、一気に秋らしいシックなムードに。全身のトーンが落ち着くことで、薄着コーデも季節感を意識した印象に仕上がります。ストンとしたストレート型のパンツにヒール付きローファーを組み合わせることで、美脚見え効果も狙えそう。さらに季節が進んだら、ジャケットをプラスしてきれいめスタイルに活用するのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M