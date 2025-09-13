◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者の井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、WBA暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、13勝10KO1敗）が300グラムアンダーの55.0キロで、ともに一発パスした。

国内では異例となる有料で一般公開された前日計量。計量をパスしマッスルポーズを決めた井上に対し、アフマダリエフは全力のシャドーボクシングを披露。最後はバキバキの体でマッスルポーズを決めて大絶叫し「凄くいい雰囲気。日本のボクシングファンは素晴らしいなと思った」と約1500人が詰めかけた会場の雰囲気を楽しんでいた。

300グラムアンダーで仕上げたことには「全然今回は減量は無理してない。朝も朝食を食べて水も飲んだ。厳しく落としたのではなく普通に出来上がった」と過度な水抜き減量は行っていないことを強調。井上とは鼻先5センチまで超接近し、約12秒間にらみ合っい「私の感覚ではあれくらい（普通）」と笑うと「大変いい準備をしてきたと見える。自分も仕上がってるし2人ともいいコンディションだと思う」と印象を語った。

前日12日の会見後には井上陣営にウズベキスタンの民族衣装「チャパン」をプレゼントした。これには「私たちの民族衣装で、国メンタル、尊敬して伝統とか風習。悪意を持ったものじゃないし心からのプレゼントだよ」と笑みを浮かべていた。