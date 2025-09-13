パク・ヒョンシクの自身初ファンコンサート、FODで配信決定 「BEGINNING」のコンセプトで新しい日本語曲も披露
韓国の俳優パク・ヒョンシクが、きょう13日とあす14日に千葉・幕張メッセ幕張イベントホールで開催する『PARK HYUNG SIK 2025 FANCON [BEGINNING]』の模様が、動画配信サービスFODで配信されることが決定した。
【誌面カット】気品に溢れたエレガントな姿を披露するパク・ヒョンシク
韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演し、韓国内外で高い人気を誇るパク・ヒョンシク。
今月1日には、自身初となる日本ソロアルバム、『PARK HYUNGSIK 1st Japan Mini Album [BEGINNING]』がリリースされた。待望のオリジナルアルバムを掲げて、開催する自身初となるファンコンサート。公演タイトルでもある「BEGINNING」というコンセプトは、闇と光が出会う新しい夜明けの始まりを表現している。
新しいオリジナル日本語曲も披露し、ポスタービジュアルからも感じられる幻想的な雰囲気を醸し出した魅力満載のファンコンサートは必見。FODでの配信日程は後日発表予定となっている。
