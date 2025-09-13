ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤È¤Î±ï¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡Ê44¡Ë¤È¤Î°Õ³°¤Ê±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö²£»³¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¡¢»ä¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤ÎÏÃ¤ò²£»³»ÔÄ¹¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬À¨¤¤Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤¢¤Î»þ¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê¡Á¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÂçºå¤Î¥Î¥ê¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤¬¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Âçºå¤ä¤«¤é¤µ¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£