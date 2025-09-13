°æ¾å¾°Ìï¡¢ÉðµïÍ³¼ù¤¬¥¯¥ê¥¢¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê14Æü¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤äÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤é½Ð¾ì6Áª¼ê¤Ï1²ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤55.2¥¥í¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ï²áµî°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÃÊ°ã¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¾å¾°¤ËÄ©¤àÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡ËÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï55.0¥¥í¡£¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢»ä¤â100¡ó»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£