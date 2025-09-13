真っ黒の小さな小さな赤ちゃん犬が、たった4ヶ月で…。まるでポケモン進化を連想させるかのような驚きのビフォーアフターを捉えたその光景は、記事執筆時点で90万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『こんなに小さかった真っ黒の赤ちゃん犬が…』4ヶ月後→まるでポケモン？『驚きのビフォーアフター』】

たった4ヶ月で驚きの成長ビフォーアフター

Xアカウント『@black_kairuon』に投稿されたのは、スキッパーキ「瑠音（るおん）」くんの成長ビフォーアフター。

お迎え当時は、片手で抱き上げられるほど小さく、真っ黒な子グマのぬいぐるみのようなお姿をしていたのだといいます。

そして4ヶ月が経過すると…黒色の毛並みにはより艶が表れ始め、立ち姿はあまりにも凛々しいものに成長したそう。短くまあるいフォルムだった手足も筋肉質で、立ち姿だけでもその俊敏さを感じさせられる程の体つきに。

まさに『可愛い』から『格好いい』という印象に激変！思わず『たった4ヶ月で…？』と驚いてしまうほどの変化は、ポケモンの進化を連想させるほど。

瑠音くんの成長ビフォーアフターは、多くの人々を驚かせることになったのでした。

この投稿には「なんというポケモン的進化」「ポチエナがグラエナになった」「すごくかわいいがすごくかっこいいに進化した」「すごく可愛い子犬から綺麗なわんこに成長してる」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しスキッパーキ兄弟の日常

2025年2月22日生まれの「瑠音」くんは、現在6ヶ月の元気いっぱいな男の子。10歳の「海瑠」くんというお兄ちゃんの存在も。

飼い主さんは、瑠音くんのお迎えにあたって『もしも子犬を迎えたら』という妄想を現実にするため、さまざまなリサーチ、そして準備を行ったのだそう。

ブリーダーさんともしっかりとコミュニケーションを取ったうえで、瑠音くんと運命の出会いを果たしたのだといいます。

優しいお兄ちゃん、そして飼い主さんたちに溺愛されながらさまざまな『はじめて』を経験し、日々成長していく瑠音くんから目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「@black_kairuon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。