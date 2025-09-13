X（旧Twitter）で話題になっているのは、切実な表情を浮かべる柴犬さんの姿。手に取るように気持ちが分かるその表情は記事執筆時点で1509万回を超えて表示されており、「癒し効果MAX」「犬に飼われてるw」「快適だったみたいで何より」などのコメントの他、30万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『マジごめん』犬のケージで朝まで寝てしまった男性→想定外の状況で、犬が…切実すぎる『表情』】

投稿主さんが実家に帰省

Xアカウント「@esuenuesukowai」の投稿主さんの実家には、『ゴマ』ちゃんという可愛い柴犬さんがいます。話題となったのは、投稿主さんが実家に帰省したときの一幕です。

なにやら複雑な表情を浮かべるゴマちゃん。困ったような表情でカメラを見つめていたそうです。それもそのはず、ゴマちゃんのケージの中には、招かれざる侵入者がいたのです…！

切実すぎる表情に爆笑

それは、なんと投稿主さん。久々の実家で寝る場所が分からなくなってしまったのか、ついついゴマちゃんのケージの中で寝てしまったというのです。

よく見ると、ゴマちゃんの方は人間用のベッドに腰を下ろしている模様。フカフカのベッドは気持ちいいけれど、突然寝床を奪われて、ちょっぴり機嫌を損ねてしまったゴマちゃんなのでした。

この投稿に共感した人は多い様子。「あるよ、あるある」「私もやったことありますｗ」「飼われるのも悪くないよ」などさまざまなコメントが寄せられました。愛犬のニオイに包まれて、意外にも安眠できるのかもしれません♡

いつでも待っているよ♪

耳を隠すと、アザラシのような風貌になるゴマちゃん。実家から届いた写真には、投稿主さんが来るのを待ちわびるように窓の外を見つめる姿も映されていました。

しかし、いざ投稿主さんが帰省しても、ゴマちゃんは窓の外を見続けていたそうです。寝床を奪われたり、意外と待ちわびてなかったり、絶妙な関係を保っている2人なのでした！

Xアカウント「@esuenuesukowai」には、ゴマちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@esuenuesukowai」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。