◇ナ・リーグ ドジャース1―5ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースのタナー・スコット投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に救援登板。山本由伸投手（27）が7回1失点と好投して試合をつくったが、延長10回に4番手として登板したスコットが満塁本塁打を被弾し、今季10度目、今月に入っても10試合中3度目のサヨナラ負けを喫した。2位パドレスが敗れたためナ・リーグ西地区の優勝マジックは1つ減らして12とした。

タイブレークに突入した1―1の延長10回無死二塁では、大谷がこの日2度目の申告敬遠で歩かされた。無死一、二塁からベッツが右飛を打ち上げたが、タッチアップした二塁走者ロートベットが三塁でアウトになった。続くフリーマンも遊ゴロに倒れ、無得点に終わった。

すると、その裏に1死満塁とされると、この回途中からマウンドに上がった左腕スコットがサヨナラ満塁弾を浴び、喜びを爆発させるジャイアンツナインを横目に肩を落としてベンチに引き揚げた。試合後、取材に応じたスコットは「何か（サインや癖を）盗まれているかどうかは分からないが、とにかく全部合わされているように思う。ストライクゾーンの上の速球だったが、自分が何か（癖を）出してしまっているのかもしれない。キャリアで最も悪い年だと思っている。最悪だ。前に進むしかない。切り替えて明日勝つことしか考えていない」と意気消沈した様子で話した。

デーブ・ロバーツ監督は延長10回1死三塁、イ・ジョンフの打席で空振り三振かと思われた投球がファウルチップと判定が変わったことにも言及。不運が続いていると指摘されると「そう思う。リプレーを見ても、ボールは地面についていなかった。あれは大きなアウトだった。タナーは97マイルの高めの球を本塁打された。その2つのことは不運だった。彼は今、苦しい時期にいる。適切なタイミングで起用し、良いことが起こると期待し、流れが変わると信じるしかない」と今後も信頼して起用し続ける考えを明かした。スコットもこの判定が変わった場面について「最近は本当に運がないと感じる。流れが変わってしまった気がする」と話した。

この日からナ・リーグ西地区3位のジャイアンツ、同東地区首位のフィリーズとの勝負の10連戦に突入。10日に地区優勝マジック13が再点灯。昨年の9月26日よりも早い最短18日（同19日）の優勝へ、勝負の10連戦となる。