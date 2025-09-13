◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回にサヨナラ負けを喫した。

立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。それでも後続を断って最少失点でしのいだ。

2回以降は7回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。6回2死ではディバースを96・9マイル（約155・9キロ）の直球で空振り三振に仕留めるなど、打者20人連続アウトと相手打線を寄せ付けなかった。

これで3試合連続2桁奪三振を達成。日本人投手では6試合連続の大谷翔平、4試合連続の野茂英雄に次いで、3試合連続のダルビッシュ有と並び、歴代3位。また、3試合連続2桁奪三振は球団では2017年カーショー以来の快投となった。

メジャー2年目で初めて規定投球回に達し、試合後は「まず投げ続けるっていうのがすごくいいなって思いますし、今、調子良くいってるので気を引き締めて残り2登板ぐらいですかね。なのでシーズン最後までしっかり気を引き締めてプレーして10月に入りたいです」と充実の表情。

相手先発はサイ・ヤング賞3度、現役最多265勝を誇る42歳右腕バーランダーで、初めての投げ合いが実現し、ベテラン右腕も7回1失点と力投。「尊敬していますし、僕もそういった選手になれるよう頑張りたい」と励みになったと感謝した。