◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

大会主催者は午後０時過ぎ、公式ＳＮＳで初日１３日のイブニングセッションのチケットが完売したため、当日券の販売を終了したと発表した。今大会のチケット売り上げの目標は５０万枚で、１１日時点で残り１万枚と迫っている。

大会台１日は、暑熱対策として時間前倒しで午前７時３０分に３５キロ競歩を実施。男子の勝木隼人（自衛隊体育学校）が日本勢大会１号となる銅メダルを獲得し、好発進を決めた。今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子で臨んだ混合１６００メートルリレーでもドラマが起きた。日本は３分１２秒０８の日本新記録をマーク。大健闘をしたが、全体９位で惜しくも決勝進出を逃したかと思われたが、ケニアが失格になり順位繰り上げで決勝へ。従来の記録を３秒以上縮め、決勝に駒を進めた。

チケットが完売したイブニングセッションは、６時５分の男子３０００メートル障害予選から開始。同種目日本勢初のメダル獲得を目指す三浦龍司（スバル）が注目で、今季は７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新し、今季世界３位、２１年東京五輪（８分８秒９０）、昨年のパリ五輪（８分６秒０５）の金メダル記録を超える８分３秒４３をマーク。「これまでで一番良いレースだった」と手応えを得ている。

７時５分開始の男子棒高跳び予選は、世界記録を１３回も塗り替えている超人、デュプランティス（スウェーデン）が登場する。

８時３５分からは男子１００メートル予選。初出場の守祐陽（大東大）は２組、元日本記録保持者で７月の日本選手権を制した桐生祥秀（日本生命）は昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）と同組の３組、世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）は最終７組で走り、１４日の準決勝進出を目指す。

９時３１分の女子１万メートル決勝は、広中璃梨佳（日本郵政グループ）が２大会連続入賞を目指す。