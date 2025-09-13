ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡ÖÉ¾È½¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡Ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢Ë¬¤ì¤¿´¶ÁÛ¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Æì¡¦º£µ¢¿ÎÂ¼¤Ç³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA¡¡OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ¾È½¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï2ºÐ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤·¾è¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢1Æü¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö½ë¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÆü»±¤âÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¤¢¤È¥È¥¤¥ì¤¬ËÜÅö¤ËÎÃ¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£