女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外過ぎる素顔が明かされる場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は有村の中学時代からの親友・モモさんを取材。モモさんとの関係について「学生時代からのお友だちで、同じ夢を持ってたんですね。情報収集のために、いろいろと調べてたんですよ、当時。オーディションを受けるためにどうしたらいいのかなっていう。なんか掲示板とかその時あって。そこで情報交換をし合うような仲になってから、ずっと」と明かした。

モモさんについて「エネルギッシュなので。一緒に旅行も行くんですけど、すごい元気になります、一緒にいたら」と話した。

「いつも旅行行く時はもう彼女とって決まってるんですけど」と有村。モモさんとはノルウェー、アメリカ、シンガポールと一緒に海外旅行にもそうで、今年もイギリス旅行に一緒に行ったという。

鶴瓶はモモさんが有村から「世話焼きおばちゃん」のように「ちゃんとこうしなさい」とかさまざまなことを注意されること愚痴っていたことを明かすと、有村も「ちょっと抜けてる部分もあるので」と苦笑。

モモさんは有村について「めっちゃ方向音痴。方向音痴なのに“こっちがホテル”ってずーっと行って、しばらくしたら帰ってくる」と暴露も。有村は「ちょっとせっかちな部分があって」と笑った。

また、鶴瓶は「旅行行くのも現地集合・現地解散なんやろ？」と質問。スタジオから「へえー！」と驚きの声が上がる中、有村は「そうですね、ほぼ」とさらり。「もうそれぞれチケット取るんで。各々自分たちで」と話した。

鶴瓶が「席はもう離れててもええねんや」と驚き。有村は「はい。もういてるっていう存在がもう（いい）」とした。