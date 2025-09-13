¡Úµð¿Í¡ÛÃæ»³ÎéÅÔ¡¢£³ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤¿½é²ó¤Ë¥×¥í½é¤ÎËþÎÝÃÆ¡Ä°ìµ¤¤ËµÕÅ¾
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿²£Àî³®Åê¼ê¤¬º´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿½é²ó¤ËÂçµÕ½±¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÁê¼ê¤Ë£²»à¸å¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¹â¶¶¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç£²»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬£±£´£¸¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£Ãæ»³¤Î¥×¥í½é¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£