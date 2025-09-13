15日号砲の陸上世界選手権男子マラソンに向けた日本勢のオンライン会見が13日に行われた。初の世界舞台となる吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）は「今まで通り順調に練習を積めていて状態悪くない。（東京五輪の）大迫傑さんの6番を超えて上位入賞を狙う」と抱負を口にした。

昨年12月の福岡国際で日本歴代3位の2時間5分16秒をマーク。今季は練習を順調に消化し、トラックでの自己ベストも更新した。7月には菅平で合宿を張ったが、1カ月後の8月には青学大の後輩たちと合流。「一番疲れているタイミングで学生たち来てくれて、精神的に気持ちも楽になった」と言い「学生たちがフィレッシュな状態で練習をたくさんやっている姿を見て、自分も頑張らなきゃと思うことがたくさんあった。凄く刺激をもらった」と話した。

師弟関係の青学大の原晋監督からは「楽しみなさい」と常々言われており、レースに向けては「強い選手が出るから自分自身が弱くなることは絶対にあり得ないから、積み上げてきた練習を発揮するために自分自身が集中しなさい」とのアドバイスを受けたという。