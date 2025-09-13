米ミシガン州リバールージュにある稼働を終了した石炭火力発電所＝２０２２年２月/Jim West/UCG/Universal Images Group/Getty Images/File

（ＣＮＮ）トランプ米政権は１２日、石炭火力発電所、工業工場、石油精製施設に対し地球温暖化につながる大気汚染を連邦政府に報告することを義務付けるプログラムの廃止を提案した。

温室効果ガス報告プログラムは２０１０年から実施されている。米国内の８０００以上の施設と供給業者に対し毎年、気候変動の原因となる大気汚染の報告を義務付け、そのデータを基に大気汚染の削減に向けた規制を策定する。

１２日に取られた今回の措置は、一部の規制当局に対して石油・ガス業界向けの規制の執行を縮小するよう求めた過去の指示を上回る内容だ。規制の執行縮小については、ＣＮＮが以前に報じていた。

環境保護庁（ＥＰＡ）のゼルディン長官は、この新たな措置を煩雑な規制の廃止に向けた動きと位置付けた。

「温室効果ガス報告プログラムは、単なる官僚主義的な形式上の手続きに過ぎず、大気の質の改善には全く役立っていない」と、ゼルディン氏は声明で述べた。「それどころか、米国の企業や製造業に数十億ドルもの費用を負担させ、生活費を押し上げ、国の繁栄を危うくする。米国の地域社会にも損害を与えている」

環境保護団体は、この提案によってトランプ政権がまたも汚染者に免罪符を与えていると非難した。

自然資源保護協議会（ＮＲＤＣ）のシニアストラテジスト、デービッド・ドニガー氏は声明で、「大規模な汚染者は気候変動に関する汚染を秘密にしておきたいかもしれないが、１５年以上前に議会はＥＰＡに対し、毎年このデータを収集・公表するよう命じた」「この提案は、法律に違反して汚染者の望む秘密主義を与えるものだ」と主張した。

ＥＰＡは報道向けの発表で、検討の結果、化石燃料生産者や大手産業に対し、大気浄化法に基づく排出量報告を求めることは法律上義務付けられていないと判断したと述べた。天然ガスパイプラインを含む特定の石油・ガス施設に限っては、引き続きメタンなどのガスの排出量を報告する義務があるものの、これらの報告は３４年まで延期することができる。

当該のデータは、地域社会が近隣の産業から排出される有害な大気汚染を追跡する目的でも使用される。国連も気候変動枠組条約に基づく米国の責務の一環として、これを使用している。