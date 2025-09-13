お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が13日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。賞レース「M−1グランプリ」の審査について語った。

オープニングで、この日開幕した「東京2025世界陸上」についてトークした。トラック種目について、出水麻衣アナウンサーが「一発勝負だから、フライングとか1回したらアウトなんです」と緊張感を語ると、土屋伸之は「漫才はさ、ちょっとかんでとかちょっとつまずいてもなんとかなるからね」と自身の立場に置き換えて想像。塙宣之も「修正はいくらでもできるけど」と苦笑した。

土屋が「『M−1』でちょっとかんでも優勝することだってあるからね」と話すと、同大会で審査員を務める塙は「俺はかなり減点するけどね。減点してるけどね。もちろんもちろん」と自身の採点基準を告白。その理由について「同点だった時に、そこを判断にしていいなと思っちゃうからね。やっぱり緊張感がこっちに走っちゃうとよくないから」と説明し、かみ方についても「面白がみと緊張がみみたいなのがあって。ダメなかみ方はやっぱある」と話していた。