DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Õ¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º´©¹ÔÄä»ß¡¡ÊÝ¼é³èÆ°²È¤Î½Æ·â»à¤á¤°¤êºî²È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ç
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é·Ï¤Î¼ã¼êÀ¯¼£³èÆ°²È¤¬10Æü¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Õ¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´©¹Ô¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºî¼Ô¤Î¥°¥ì¥Ã¥Á¥§¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥«¡¼¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¤¬¡¢±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤Ë¿¨¤ì¤¿ÃÆ´Ý¤¬Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¡Ö¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¤Î¥¯¥½ÌîÏº¡×¤Ê¤É¤È¡¢²á·ã¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³´©¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÃíÊ¸¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë°Å»¦¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ó¤ò·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÆÍÊ¸îÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö·ûË¡½¤ÀµÂè2¾ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¾¯¿ô¤Î¿Í´Ö¤¬½Æ·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ëÂå½þ¤òÊ§¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Æ½ê»ý¤Î¼«Í³¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î°Å»¦»ö·ï¤ÏÊÆ¼Ò²ñ¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö½Æ·â¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤À¡×¤È¤¹¤ë½ÆÈ¿ÂÐÇÉ¤ÎÅê¹Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊÆÊüÁ÷¶ÉMSNBC¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤ÆÉ¾ÏÀ²È¤ò²ò¸Û¤¹¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡×¤â¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤òÉ÷»É¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÊüÁ÷¤òµÞ¤¤çÃæ»ß¤¹¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥í¥Ó¥ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÁêËÀ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥È¥Ã¥É¤¬¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Õ¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë