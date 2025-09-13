ÍÂ¼²Í½ã¡¢¹Í¤¨¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²õ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤¬12ÆüÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡ÝStudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÍÂ¼¤Ï¡Ö²¿¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤¦´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÉÝ¤¤¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î1¥ß¥ê¤Ç¤â2¥ß¥ê¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦µ¤¤¬È´¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´·¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÑÆü¤´¤í¤ÎÀ¸³è¤«¤é¡¢»ä¤ÏÀäÂÐ¼Çµï¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²õ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£