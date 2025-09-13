「今日好き」中島結音、タンクトップ姿に絶賛の声「肌艶すごい」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12日、自身のInstagramを更新。友人との親密なデートの様子とタンクトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「肌艶すごい」タンクトップ姿
中島は「ゆーかちゃんとおでーと」と報告。「いっつもお姉ちゃんしてくれてありがとう。だーすき」と友人への感謝の気持ちを綴った。ボーダー柄のタンクトップにキャップを合わせたカジュアルなスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「肌艶すごい」「タンクトップ似合う」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島結音、タンクトップ姿を披露
