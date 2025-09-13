女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。海外作品への意欲を口にする場面があった。

今年、デビュー15周年となる有村。デビュー当時のオーディションについて話をする中、MCの笑福亭鶴瓶が「もう今オーディション行ってないでしょ？」と聞くと、「数は減りましたけど」と有村。「海外の作品とかは行きたいなって思います。機会があったら、（オーディションを）受けてみたいなって思います」と海外作品への出演に意欲を見せた。

藤ヶ谷が「パブリックイメージっていうか、勝手に“国民的”ってつくじゃないですか。いつからかつき始めるっていうか。そうすることによって何らかのハードルが急に上がってるっていうか」と指摘。これに、有村は「あんまり自分もいい人でいようっていう気持ちは持ってなくて。それよりもフラットでいたいというか。世の中のイメージみたいなところも、いや本当はそうじゃないのになっていう気持ちも特になくて」と話した。

今後について「経験することって、とっても素晴らしいことじゃないですか、積み重ねていくことって。でも知っていくものが増えていくって、ちょっと怖さもあって。だからそこに慣れていってしまう自分みたいなところも怖いし、慣れによって。1mmでも2mmでもお芝居の中で、ちょっと気が抜ける瞬間があったりとか。それはやっぱり日頃の生活から私は芝居に絶対出るって思ってて。ただ、経験していく中でいろんな考えだったり、ルールみたいなものもできていくので、それを年齢重ねるごとに壊していける人間になりたいなって思います」とした。