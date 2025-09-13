台湾証券取引所の李愛玲（リー・アイリン）社長が１２日、東京都内で読売新聞のインタビューに応じた。

「台湾では日本市場への投資に対する注目度が高い」と述べ、日台間の投資を双方向で拡大するため、環境整備を進める考えを示した。

李氏は、日本株の金融商品が来年、台湾で上場する予定だと明かし、「これまで日本株を買えなかった台湾の人も、互恵的な投資ができるようになる」と述べた。日本の投資家向けに、台湾の半導体産業の特徴やリスクを解説する活動を将来行いたいとの意向も示した。

台湾は半導体の世界的な製造拠点で、人工知能（ＡＩ）関連の需要増を追い風に株価が上昇している。台湾の主要株価指数「加権指数」は今月１０日に２万５０００を突破し、１万２０００台だった２０２０年９月から５年間で倍増した。

李氏は、世界のＡＩ産業はさらに拡大するとの見方を示し、「世界的なサプライチェーンにおける台湾の重要性が、より強く認識されている」と強調。「台湾企業は対応できるよう、生産能力を拡大していく」と、今後も成長が続くとの見通しを示した。

台湾の調査会社トレンドフォースによると、２５年４〜６月期、半導体受託製造の世界シェア（占有率）は、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が７割を占める。トップ１０には、他にも聯華電子（ＵＭＣ）など台湾企業３社が名を連ねている。

大和アセットマネジメント（ＡＭ）が組成した台湾ハイテク企業群の上場投資信託（ＥＴＦ）の上場イベントが１２日、東京証券取引所であり、李氏はイベントに出席するため来日した。大和ＡＭによると、日本で台湾株のみを対象としたＥＴＦが上場するのは初めてだという。