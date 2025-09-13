¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡¢ÂáÊá¤Î²áµî¾è¤ê±Û¤¨¡Ä¥´¥Þ¥Äï¡¦¸åÆ£Í´¼ù¤µ¤óà»ÔµÄ²ñµÄ°÷á»Ñ¤ËµÓ¸÷¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¸åÆ£µÄ°÷¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇàÀ¯¼£²Èá¤Î´é¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¸åÆ£¿¿´õ¤ÎÄï¤Ç¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸åÆ£Í´¼ù¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¤½¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°Êó¹ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEE JUMP¡×¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÀéÍÕ¸©È¬³¹(¤ä¤Á¤Þ¤¿)»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÊÝ¸îÇ¡¢TNR³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌ±´Ö¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÈòÇ¥µîÀª¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¶¨Æ¯¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌäÂê¤Ë¼èÁÈ¤à¤Ù¤¡£¤Þ¤¿È¬³¹»Ô¤Î´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀ¶È¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ß¤Æ¤â¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÌîÎÉÇ¤ÈÇÀ¶È¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢È¬³¹»Ô¤ÎÁð´¢¤ê¤ËÄê´üÅª¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¸åÆ£µÄ°÷¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ¬³¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢14ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç°úÂà¡£2007Ç¯¤Ë¤ÏÆ¼ÀþÀàÅð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢08Ç¯¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£23Ç¯6·î¤Ë¡Ö¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤ÇÆþ¤ì¤¿Æþ¤ìËÏ¡×¤ò½üµî¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢8·î¤Ë¤ÏÈ¬³¹»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¡£¡Ö¸½ºß¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¼ã¼Ô»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£