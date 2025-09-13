¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬½é²ó3¼ºÅÀ¡¡¥Ü¡¼¥¯¡õº´Æ£µ±ÌÀ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼Íá¤Ó¤ë¡¡µð¿Í¤ÏÄ¾¸å¤ËÃæ»³ÎéÅÔËþÎÝHR¤ÇµÕÅ¾
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦²£Àî³®Åê¼ê¤¬½é²ó¡¢ºå¿À¤Ë3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢3ÈÖ¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Â³¤¯¡¢4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¼ºÅÀ¡£¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¡¢1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢5ÈÖÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÅêµå¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¥Ü¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÊÖ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç2¼ºÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç»³Áª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µð¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î7¹æËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£