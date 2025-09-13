µð¿Í¡¡²£Àî³®¤¬ÄËº¨¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¡¡º´Æ£µ±¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇÍá¤Ó¤ë¢ªÄËº¨¤Î¥Ü¡¼¥¯¢ªÂç»³¤ËÅ¬»þÂÇ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤âÃæ»³¤¬µÕÅ¾ËþÎÝÃÆ
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬ÄËº¨¤Î¥Ü¡¼¥¯¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É½é²ó·×£³¼ºÅÀ¤Î¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£±»à¸å¤Ë¿¹²¼¤ò»àµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Çº´Æ£µ±¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âç»³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±¦Â¤¬ÃÏÌÌ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ü¡¼¥¯¤ÎÈ½Äê¡£ÄË¤¤¥ß¥¹¤Ç£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç»³¤Ë¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ·×£³¼ºÅÀ¡£°Ê¹ß¤Ï¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ëÊ£¿ô¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤â¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤ËÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î£·¹æµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤Ç°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£