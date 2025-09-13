¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤ÎWILD BLUE¡¢TGC¤Ë³®Àû¡¡»³²¼¹¬µ±¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE(¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼)¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤ËÅÐ¾ì¡£3ÅÙÌÜ¤ÎTGC²Î¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´°÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É½©¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖOh girl¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³²¼¹¬µ±¤¬Î¨¤¤¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢µÜÉðñ¥¡¢ÎëÀîÄ¾Ìï¡¢ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡¢ÎëÍÛ¸þ¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢2024Ç¯9·î6Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍâÆü¤ËTGC¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´Ý1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£1Ç¯±Û¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿µÜÉð¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢½Ü¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè41²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
