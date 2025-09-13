39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤ë¹â¶¶°¦¡¡¹ë²ÚÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¡Ö39¤«¡¼¡¢¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡14Æü¤Ë39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç²Î¼ê¤Î¹â¶¶°¦¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ ¥ì¥³¡¼¥É¥¡¼¥Ñ¡¼¡ÊFFRK¡Ë¡×¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä²ÖÂ«¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFFRK¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç´¶Æ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¡Ö39¤«¡¼¡¢¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢39¤Ê¤Î¡©¶Ã¤¡×¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡¼¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤39ºÐ¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£