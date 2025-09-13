56歳・かとうれいこ、27年ぶりの写真集“谷間チラリ”な表紙公開「レジェンド」「美しい」
「クラリオンガール」出身のタレント・かとうれいこ（56）が13日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶりに発売する最新写真集『AROUND』（講談社）の表紙を公開した。
【写真】27年ぶりの写真集で“谷間チラリ”な表紙を公開したかとうれいこ
「10/3発売の写真集『AROUND』の表紙が解禁されました」と報告し、写真をアップ。「撮影チームの皆さんが選んでくださった 私もお気に入りの写真」だという表紙は、真っ直ぐな瞳でカメラを見つめ、谷間をチラリとのぞかせている。
かとうは「オーストラリアの美しいビーチ、壮大な自然を一緒に癒しの旅をしてるような 素敵な写真を収めた大切な一冊です」とつづり、「沢山の皆さんの元に届きますように」と思いを込めた。
ファンからは「美しい」「レジェンド」「昔と全然変わりません」「なんてきれいなんでしょう」「発売日が楽しみです」などの声が寄せられている。
かとうは、1969年2月19日生まれ、埼玉県出身。身長164センチ。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールやアサヒビールイメージガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在になった。2001年の結婚を機に芸能活動をセーブするが、12年に11年ぶりに復帰。以降、テレビや雑誌など幅広く出演し、タレント・俳優として活動中。
