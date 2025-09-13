◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年9月13日 東京D）

巨人の中山礼都内野手（23）が13日の阪神戦（東京D）で自身初となる逆転満塁アーチを放った。

「6番・右翼」で先発出場。0―3で迎えた初回、2死満塁で入った第1打席で相手先発左腕・高橋が投じた初球、外角148キロ直球を完璧に捉えて、ライトを守る礼都（らいと）がライトスタンドへ突き刺した。

中山は6月29日のDeNA戦（東京D）で相手先発右腕・ジャクソンから右翼スタンド中段へ先制＆決勝の1号ソロ。プロ5年目、207試合目、453打席目でレギュラーシーズン初アーチを放ったが、これで今季7本目。

9月2日のヤクルト戦（京セラD）では相手先発右腕・奥川から右翼スタンド5階席前の壁を直撃する特大の6号ソロを放って度肝を抜いていたが、今回はそれ以来9試合ぶりの一発となった。

なお、巨人では6月8日楽天戦（東京D）の岸田、8月19日ヤクルト戦（神宮）と9月9日広島戦（東京D）のリチャードに続いて今季4本目の満塁弾。中山にとってはプロ5年目、通算251試合目、同598打席目で初のグランドスラムとなった。

▼中山 打ったのは真っすぐです。流れを変えたいと思っていたので、最高の結果になって良かったです。