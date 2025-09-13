ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¶«¤ó¤À¡Ä¡ªÂÎ¤ËÇ÷¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë»×¤ï¤º¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¶ÛµÞ²óÈò¤Ç¸«¤»¤¿¡È°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¤âÃíÌÜ
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬¶ÛµÞ²óÈò¤Ç¸«¤»¤¿¡È°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÂÎ¤Î¶á¤¯¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿À²óÈò¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬0-1¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÉ½¡¢ÂçÃ«¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤ÎÄÌ»»265¾¡¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃæ¿´¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£ÂçÃ«¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2-2¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿6µåÌÜ¡£Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥Ã¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬º¸ÂÉÕ¶á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¡£º¸Â¤Î¹ÃÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾Á°¤ÇÈ¿±þ¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²óÈò¤·¤¿¡£´Ö°ìÈ±¤ÇÈò¤±¤¿Ä¾¸å¤ÎÂçÃ«¤ÏÌµÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ò³°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤È¤Î¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£¼¡¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï¹â¤á¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓÁê¼ê¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç´¤ê¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ò´Þ¤á¡¢ÂçÃ«¤È¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï4ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢2ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢2»Íµå¡Ê1¤Ä¤Ï¿½¹ð·É±ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë