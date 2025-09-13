「ボクシング・ＷＢＯバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、自身３度目の王座防衛に臨む武居由樹（大橋）は５３・５キロで通過した。

武居が“戦闘モード”に入った。挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と相対し、「良い表情をしていたし、向こうから詰め寄ってきたんで。ちょっと燃えましたね。ムカッとしたというか良いスイッチを入れてくれた、良い試合になりそうだという感じ（笑）」と闘争心に火か付いた。

防衛も重ね、貫禄が備わってきた。初の王座奪取となった昨年５月のモロニー戦、初防衛戦だった同年９月の比嘉戦では判定にもつれる死闘を演じてきたが、今年５月に自身初のメーンを務めたユッタポン戦では、１回２分７秒ＴＫＯで秒殺し、衝撃を与えた。

総合力の高い攻撃的なメキシカンに対して、武居は打ち合いも覚悟し、「強いチャレンジャーですけど、チャンピオンとして格の違いを見せてやろうかなと思ってますし、試合内容で尚弥さんより派手に倒したいと思ってます」と同門の大先輩にも負けない存在感を名古屋で放つつもりだ。