◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、中５日で敵地・ジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１０奪三振、１失点の内容も打線の援護に恵まれずに、今季１２勝目はお預けとなった。試合後、取材に応じた右腕「自分がどうこうではないですけど、やっぱりチームとしてはどうしても、とにかく勝たないといけない状況なので、やっぱり今日の試合を勝ちきれなかったというのはすごく悔しいですけど、とにかく前を向いていくしかないと言いますか、とにかく明日の試合、勝てるように全員でやっていけたらなと思います」と話した。

この日は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のレジェンド右腕・バーランダーとの投げ合いで、今季１２勝目を狙う。初回は、先頭打者ラモスを高めの直球で空振り三振。だが続く２番ディバースを四球で歩かせると、３番アダメズに左中間へ二塁打を浴び、先制点を献上した。

一方、２回以降は、安定した投球を見せ、７回まで６イニング連続で３者凡退と、２０打者連続でアウトを奪った。自慢のカーブやスプリットで７奪三振とジャイアンツ打線を翻弄する完璧な投球だった。山本は３試合連続の２桁奪三振。メジャー２年目で自身初のシーズン規定投球回（１６２回）にも到達した。

援護したい打線は、１点を追う７回に６番コンフォートに同点の中越えソロが飛び出し、試合を振り出しに戻した。だが、援護点はここまでだった。

山本は前回登板で６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、ノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せたが、９回２死から被弾。日本人投手では野茂英雄、岩隈久志に次ぐ歴史的快挙を逃した。さらに、降板後には救援陣が崩れ、悪夢の逆転サヨナラ負け。山本の白星も消えていた。

ナ・リーグ西地区首位のチームは、同地区３位のジャイアンツにサヨナラ負け。延長１０回１死満塁の場面で、４番手左腕スコットがベイリーにサヨナラ３ランを浴びた