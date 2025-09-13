當真あみ、憧れの女優は？「目標にしています」今後挑戦したいことも語る【日々謳歌】
【モデルプレス＝2025/09/13】女優の當真あみが13日、都内で開催された書籍「日々謳歌」（日経BP）発売記念メディア取材会に出席。憧れの女優を明かした。
【写真】當真あみ、中学時代のあどけない制服姿
本作は、月刊誌「日経エンタテインメント！」で連載している、 等身大の“今”と、小さな気づきの記録を1冊にまとめたもの。10代最後の時間を全力で駆け抜ける當真が、撮影現場で感じたこと、オフの日に心を動かされた瞬間、将来への思いなどを綴っている。
映画やドラマへの出演が続く自身の現在地に対する思いを問われると「まだまだこれからも、どんどん頑張っていきたいなという気持ちでいます。今はいろんな作品に参加させていただけていて、すごく嬉しいことですし、これからも作品に携われるように、どんどん役者としてお芝居の力も、人としての内面も磨いていけるように、頑張れたらなと思っています」と意気込み。憧れの女優を質問されると「長澤まさみさんと、松岡茉優さんですね。あと直近でご一緒させていただいた上白石萌音さんも。今までご一緒させていただいた俳優さんは、素敵な方ばかりで。お芝居はもちろんですし、皆さんの内面というか、お人柄も本当に素敵な方ばかりで。長澤さんはまだお会いしたことはないんですけど、そういう現場での姿だったり、お芝居に対する姿を見て、こういう素晴らしい女優さんになれたらなという風に目標にしています」と明かしていた。
また、女優として今後挑戦したいことについて「今年の3月まで高校生で、卒業したんですけど、今まで学生役をさせていただけることがたくさんあって。学生役は自分の普段の生活だったり、そことすごく結びつきやすくて。役を考える上で、普段の自分と比べるだったり、そういうことが多かったんです」と回想。「高校を卒業したっていうことで、今度はさらにいろんな役を演じられたらなと思っています。学生役だけでなく、お仕事しているお話しだったり、そういうドラマ・映画とか。専門的な部分が出てくる作品って、自分で情報を集めて、そこから役を構築していくというか。また新たな視点が必要になるのかなと思うので、そういう部分に挑戦したいなって思います」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】當真あみ、中学時代のあどけない制服姿
◆當真あみ、憧れの女優は？
本作は、月刊誌「日経エンタテインメント！」で連載している、 等身大の“今”と、小さな気づきの記録を1冊にまとめたもの。10代最後の時間を全力で駆け抜ける當真が、撮影現場で感じたこと、オフの日に心を動かされた瞬間、将来への思いなどを綴っている。
また、女優として今後挑戦したいことについて「今年の3月まで高校生で、卒業したんですけど、今まで学生役をさせていただけることがたくさんあって。学生役は自分の普段の生活だったり、そことすごく結びつきやすくて。役を考える上で、普段の自分と比べるだったり、そういうことが多かったんです」と回想。「高校を卒業したっていうことで、今度はさらにいろんな役を演じられたらなと思っています。学生役だけでなく、お仕事しているお話しだったり、そういうドラマ・映画とか。専門的な部分が出てくる作品って、自分で情報を集めて、そこから役を構築していくというか。また新たな視点が必要になるのかなと思うので、そういう部分に挑戦したいなって思います」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】