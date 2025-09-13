◇MLB ジャイアンツ5×-1ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)

ドジャースは10連戦の初戦、ジャイアンツ戦に延長の末、敗れました。

ドジャース先発の山本由伸投手は、前回登板で9回2死までノーヒットノーランの快投も、後続が打たれて勝ちを逃していました。この試合では通算265勝をあげている42歳のベテラン、ジャスティン・バーランダー投手と投げ合いました。

初回、山本投手は先頭打者から空振り三振を奪うスタート。しかし続く打者に四球を与えると、ウィリー・アダメズ選手に2ベースヒットを許します。さらにこの打球を処理する際に味方の失策があり、不運な形で1点を失いました。

1点を追う打線はバーランダー投手の前に3回まで無安打。4回にフレディ・フリーマン選手のヒットが生まれチャンスとなりますが、得点することはできませんでした。

一方の山本投手は2回以降快投。1人のランナーも許さずアウトを積み重ねます。

すると7回、先頭のマイケル・コンフォート選手がソロホームランを放って同点に。さらにチャンスを迎えましたが、大谷翔平選手の敬遠後に打席に立ったムーキー・ベッツ選手はライトフライに倒れて同点にとどまりました。

山本投手は7回裏も3者凡退に抑えて、7回91球、被安打1、10奪三振、1四球、1失点という素晴らしい内容。初回の2アウト目から数えて20人連続アウトを奪い、3試合連続2桁奪三振も記録しました。

試合は同点で迎えた9回裏、ドジャースが1アウト満塁とサヨナラのピンチに。ここでセンターフライで本塁へタッチアップしたランナーをアンディ・パヘス選手がアウトにし、ダブルプレーでピンチを切り抜けます。

ところが延長10回裏、再び1アウト満塁のピンチを迎えたドジャースは、パトリック・ベイリー選手の満塁ホームランでサヨナラ負けとなりました。

この試合に「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、3回に四球を選び連続試合出塁を17に伸ばしました。第4打席と第5打席は連続で申告敬遠され、2打数無安打という結果でした。

この日は敗れたドジャースですが、2位のパドレスも敗れたため2.5ゲーム差は変わらず。地区優勝マジックは1つ減って「12」となりました。