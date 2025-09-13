女優の當真あみ（18）が13日、都内で初のインタビュー本「日々謳歌（おうか）」の発売記念取材会を行った。「まだやったことないアクションとか、医療など専門的なものを扱う役に挑戦したい」と今後の目標を語った。

「日経エンタテインメント！」の連載の23年8月号から、高校を卒業する25年4月号までの掲載分をまとめた一冊。「お仕事を始めて最初は緊張が強かった。いろんな作品に参加させていただいて、素晴らしい先輩方のお芝居を観たりしていかにお芝居を楽しいと思いながらできるかを考えられている。あとは、個人的に凄く自分の言葉でちゃんと話すことが前と比べるとちゃんとできているのかな」と自身の成長を話した。

日本テレビ「ちはやふる―めぐり―」や映画「ストロベリームーン」（来月17日公開）など話題作で主演を務めており、最も旬な女優の1人。

「まだまだこれからもどんどん頑張っていきたい。今、いろんな作品に参加させていただけていて、うれしいことですし、これからも作品に携われるようにお芝居の力も人としての内面も磨いていけるように頑張っていきたい」とさらなる高みを目指していく。