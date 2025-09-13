¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¸Ç¤á¤ë ¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡È½ÅÄÃ·Ø¤Ç¡É¤Ë¶Ð¤·¤à°ìÊý¡Ä¡¡Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö1Ç¯Á°¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¡×¡Únews23¡Û
ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸»á¡¢¿û»á¡¢´ßÅÄ»á¤éÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¡È½ÅÄÃ·Ø¤Ç¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¸õÊä5¿Í¤Î¡È¶¯¤ß¡É¡È¼å¤ß¡É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª
¾®Àô»á¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ
¿ÌºÒÉü¶½¤Î°ì´Ó¤Ç¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÌ¾»º¡¦¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò»î¿©¤¹¤ë¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡£¤½¤ÎÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê12Æü¡Ë
¡Ö½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡Ë²£¿Ü²ì¤È»°±º¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¾®Àô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ë¤âÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
12ÆüÌë¡¢BS-TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®Àô»á¤Ï¡Ä
¾¾¸¶¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö²¿¤È¤«À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë»Ñ¤ò¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¼«ÂÎ¤Î¿®Íê¤¬¼ºÄÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¯¼£¤òÁ°¤ËÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤È¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£¾®Àô»á¤Î¤Û¤«¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ÈÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ËÌîÅÞÎä¤ä¤ä¤«¡Ö1Ç¯Á°¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×
»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£¤·¤«¤·¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸»á¡¢¿û»á¡¢´ßÅÄ»á¤éÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¡È½ÅÄÃ·Ø¤Ç¡É¤Ç¤¹¡£
12Æü¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏÅÞÆâ¤ËÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸»á¤È°Õ¸«¸ò´¹¡£¾®ÎÓ»á¤â¤³¤ÎÆü¡¢ËãÀ¸»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤â½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î½Å¤ß¤ÈÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀÕ¡¢¤³¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ÌîÅÞ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¤¤¤Þ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´é¤Ö¤ì¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤âÄ©Àï¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¡£Í×¤Ï1Ç¯Á°¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×