¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ7²ó¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢3»Íµå¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹½½²ó1¡½5¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¡¢Ï¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï1¡½4¤ÇÉé¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥ì¥¤¥ºÀï¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6¡½4¤Ç¾¡¤Á¡¢3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£