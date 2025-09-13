◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回にサヨナラ負けを喫した。

立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。それでも後続を断って最少失点でしのいだ。

2回以降は7回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。6回2死ではディバースを96・9マイル（約155・9キロ）の直球で空振り三振に仕留めるなど、打者20人連続アウトと相手打線を寄せ付けなかった。

これで3試合連続2桁奪三振を達成。日本人投手では6試合連続の大谷翔平、4試合連続の野茂英雄に次いで、3試合連続のダルビッシュ有と並び、歴代3位。また、3試合連続2桁奪三振は球団では2017年カーショー以来の快投となった。

試合後、山本は「立ち上がり、初回は四球からツーシームを次の打者に投げたんですけど、初回ツーシームがうまく決まらず、長打を許してしまったんですけど、そこからは今日調子自体はすごく良かったのでしっかり良いコースを狙って投げていくことができたので、結果的に7回いいピッチングができたと思います」と振り返った。

ただ、自身は前回のオリオールズ戦に続いて好投しながらも白星をつかめず、チームもサヨナラ負け。「自分がどうこうではまったくないですけど、チームとしてはどうしてもとにかく勝たないといけない状況なので、やっぱり今日の試合を勝ちきれなかったのはすごく悔しい。とにかく明日の試合勝てるように全員でやっていけたら」と語った。

また、延長10回にサヨナラ満塁本塁打を浴びたスコットが苦しい投球が続いていることに「やっぱり元々すごく実力がある選手なだけに本人も余計に苦しいと思うので、こういった時に皆で助け合えるのがチームだと思うので、本人はすごく苦しいと思うけど全員でカバーしてやっていきたい」とかばった。